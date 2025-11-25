Агент Кузьмичев уличил коллегу Шпинева во лжи относительно баснословного предложения футболисту Батракову

Агент Владимир Кузьмичев в разговоре с «Советским спортом» отреагировал на заявление агента Вадима Шпинева о том, что его клиенту Алексею Батракову предлагали в Саудовской Аравии ежегодную зарплату в $120 млн.

Он отметил, что сделка не могла состояться из-за позиции «Локомотива», за который выступает Батраков, а саудиты были готовы дать 20-летнему хавбеку зарплату порядка $10 млн в год, а не в месяц, как утверждал Шпинев.

«То, что Вадик сказал про $ 120 млн, — оговорился немножко», — съехидничал Кузьмичев.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €23 млн. В нынешнем сезоне Батраков провел 20 матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, забил 13 мячей и отдал четыре передачи.

