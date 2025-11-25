Умяров назвал главное изменение в игре «Спартака» после ухода Станковича
Фото: [ФК «Спартак»]
Центральный полузащитник «Спартака» и сборной России Наиль Умяров в эфире шоу «О, Родной футбол» высказался о том, как изменилась игра красно-белых после увольнения Деяна Станковича и назначения исполняющим обязанности Вадима Романова.
В 16-м туре РПЛ в первом матче без Станковича «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0, забив необычный гол. Эсекьель Барко с углового пробил прямо в ворота, а Игорь Дмитриев подправил мяч в сетку. Умяров признался, что такие стандарты наигрывались на тренировках.
Также футболист отметил, что «Спартак» немного изменил игру в обороне, стали действовать сдержаннее.
«В центре это сильно бросается в глаза, потому что раньше могли бегать чуть ли не по всему полю. Это, наверное, самое главное отличие», — сказал Умяров.
«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в РПЛ, на шесть баллов отставая от лидирующего «Краснодара».