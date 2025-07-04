Агент Кузнецова выложил фото нападающего во вратарской форме «Вегаса»

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев выложил в своем телеграм-канале фото хоккеиста во вратарской форме клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Кузнецов позаимствовал тренировочную форму у голкипера Ильи Самсонова, выступающего за «Вегас».

«Кузя лишний раз дает понять, что готов играть в хоккей на абсолютно любой позиции. Талантливый человек — талантлив во всем!» — подписал фото Шуми Бабаев.

Новый агент Кузнецова убедил хоккеиста в том, что он должен еще раз попробовать свои силы в НХЛ. Бабаев подыскивает игроку новый клуб.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» минувший сезон провел в СКА. По окончании сезона Кузнецов и СКА расторгли четырехлетний договор по обоюдному согласию.

Ранее стало известно, что партнер Кузнецова по «Вашингтону» Дмитрий Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» с кэпхитом $6,5 млн.