Бывший партнер Овечкина будет играть за «Сан-Хосе»

По новому соглашению хоккеист будет зарабатывать $6,5 млн в год.

Два последних сезона Орлов провел в «Каролина Харрикейнз». До этого защитник провел 11 сезонов в «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. В 2018 году Орлов стал обладателем Кубка Стэнли.

«Дмитрий — сильный двусторонний защитник, который демонстрирует силовую игру и универсальность на льду. У него богатый опыт выступлений в НХЛ, как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, его чемпионский опыт в Кубке Стэнли является ценным дополнением к нашей команде. Мы рады получить его», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

В минувшем сезоне Орлов набрал 28 (6+22) очков в 76 играх регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ он сыграл 867 матчей, в которых записал на свой счет 327 (76+251) баллов.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в новом сезоне будет выступать за «Питтсбург Пингвинз».