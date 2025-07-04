Бывший партнер Овечкина будет играть за «Сан-Хосе»
Российский защитник Орлов заключил контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс»
Фото: [ХК «Каролина Харрикейнз»]
Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании двухлетнего контракта с 33-летним российским защитником Дмитрием Орловым.
По новому соглашению хоккеист будет зарабатывать $6,5 млн в год.
Два последних сезона Орлов провел в «Каролина Харрикейнз». До этого защитник провел 11 сезонов в «Вашингтон Кэпиталз», где был партнером Александра Овечкина. В 2018 году Орлов стал обладателем Кубка Стэнли.
«Дмитрий — сильный двусторонний защитник, который демонстрирует силовую игру и универсальность на льду. У него богатый опыт выступлений в НХЛ, как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, его чемпионский опыт в Кубке Стэнли является ценным дополнением к нашей команде. Мы рады получить его», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.
В минувшем сезоне Орлов набрал 28 (6+22) очков в 76 играх регулярного чемпионата. Всего за карьеру в НХЛ он сыграл 867 матчей, в которых записал на свой счет 327 (76+251) баллов.
Ранее стало известно, что бывший защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в новом сезоне будет выступать за «Питтсбург Пингвинз».