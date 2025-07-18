Агент нападающего Угальде рассказал про интерес ПСЖ к игроку «Спартака»
Агент Морсинк: ПСЖ вел серьезные переговоры по поводу перехода Угальде
Фото: [ФК «Спартак»]
Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал, что его клиентом интересовался победитель Лиги чемпионов ПСЖ.
«ПСЖ» был одним из тех клубов, с которым у нас были очень серьезные переговоры. Это был один из многих клубов. В условиях финансового фэйр-плей и ситуации с Россией, о которой мы знали, немного ограничивает круг команд. Но "ПСЖ" — одна из тех, у которой есть зеленый свет для переговоров с Россией, как и у "Фейеноорда"», — рассказал Морсинк телеканалу Estadio TD+.
23-летний Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. После этого костариканцем заинтересовались ряд клубов из топ-лиг Европы.
Портал Tansfermarkt оценивает футболиста в €15 млн.
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