Агент нападающего Угальде рассказал про интерес ПСЖ к игроку «Спартака»

«ПСЖ» был одним из тех клубов, с которым у нас были очень серьезные переговоры. Это был один из многих клубов. В условиях финансового фэйр-плей и ситуации с Россией, о которой мы знали, немного ограничивает круг команд. Но "ПСЖ" — одна из тех, у которой есть зеленый свет для переговоров с Россией, как и у "Фейеноорда"», — рассказал Морсинк телеканалу Estadio TD+.