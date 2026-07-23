Агент рассказал о будущем форварда «Ахмата» Конате

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в разговоре с «Матч ТВ» высказался о будущем своего клиента на фоне высокой трансферной активности грозненского клуба.

28-летний форвард из Буркина-Фасо в предыдущем сезоне не имел твердого места в составе, а в этом конкуренция обещает быть еще выше.

«Ахмат» усиливался больше всех. По количеству приобретений они сейчас на первом месте. Видимо, Черчесов хочет биться за третье место», — констатировал Селюк.

Агент заявил, что Конате не нравится положение запасного. Хотя африканца полностью устраивает зарплата в «Ахмате», он готов разорвать контракт с клубом. Селюк выразил надежду, что найдется найти компромисс с «Ахматом».

В минувшем сезоне Конате провел 21 матча за «Ахмат» в РПЛ, забив один мяч и сделав два ассиста.

Летом «Ахмат» подписал защитника Арсена Адамова, полузащитников Калиду Сидибе и Жулио Ромао, вингеров Кирилла Щетинина и Эралда Максути, а также юного форварда «Зенита» Алексея Касаджикова.

Ранее стало известно, что «Зенит» сделал «Локомотиву» новое предложение по полузащитнику Артему Карпукасу.