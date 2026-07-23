БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области: подробности от губернатора
Губернатор Русских: БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области
Ульяновская область минувшей ночью оказалась под ударом беспилотников. Губернатор Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале об атаке на топливно-энергетический объект в Новоспасском районе, пишет ТАСС.
По словам главы региона, вражеские дроны нанесли удар по объекту ТЭК. На место происшествия немедленно выехали экстренные и специальные службы.
Подробности о масштабе повреждений и возможных пострадавших пока не приводятся. Русских пообещал оперативно информировать жителей о ходе тушения пожара и развитии ситуации. Граждан призвали не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Ранее логистические центры призвали оборудовать защитой от БПЛА.