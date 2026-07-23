В аэропорту Нью-Йорка агенты ФБР задержали главу аргентинского футбола
TN: ФБР задержало главу аргентинского футбола Тапиа в аэропорту Нью-Йорка
Главу Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапию и казначея организации Пабло Товиджино в аэропорту Нью-Йорка задержали агенты ФБР, сообщил телеканал Todo Noticias.
ФБР расследует финансовую деятельность АФА, подозревая руководителей в отмывании денег в банках США и мошенничестве. По данным телеканала, у Тапии и Товиджино отобрали мобильные телефоны и ноутбуки для проверки. Из-за этого чартер с аргентинской делегацией был задержан более чем на два часа.
Позже АФА опубликовала заявление, в котором утверждается, что повестка для дачи показаний в Минюсте США была выдана не Тапии или Товиджино, следовательно, у руководителей организации никакие устройства не изымали.
Сборная Аргентины на чемпионате мира дошла до финала, в котором в овертайме уступила сборной Испании со счетом 0:1.