В аэропорту Нью-Йорка агенты ФБР задержали главу аргентинского футбола

ФБР расследует финансовую деятельность АФА, подозревая руководителей в отмывании денег в банках США и мошенничестве. По данным телеканала, у Тапии и Товиджино отобрали мобильные телефоны и ноутбуки для проверки. Из-за этого чартер с аргентинской делегацией был задержан более чем на два часа.

Позже АФА опубликовала заявление, в котором утверждается, что повестка для дачи показаний в Минюсте США была выдана не Тапии или Товиджино, следовательно, у руководителей организации никакие устройства не изымали.

Сборная Аргентины на чемпионате мира дошла до финала, в котором в овертайме уступила сборной Испании со счетом 0:1.