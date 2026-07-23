Звонят с почты и просят перейти в мессенджер: как аферисты воруют данные россиян

Телефонные аферисты придумали новую легенду для обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками почты и заманивают людей в поддельные чат-боты в Telegram. Схему РИА Новости раскрыл депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Звонок начинается безобидно: голос в трубке сообщает о посылке или заказном письме, для получения которых нужно лишь уточнить адрес. Дальше жертву просят перейти в мессенджер и воспользоваться «официальным сервисом». На деле это ловушка.

По словам Немкина, расчет циничен и прост. Люди привыкли доверять госструктурам и крупным компаниям. Услышав про почтовое отправление, человек теряет бдительность и действует на автомате. Именно этим и пользуются преступники, создавая максимально правдоподобные копии цифровых сервисов.

Депутат подчеркнул: любые просьбы переслать код из СМС, назвать данные карты или перейти в сторонний чат-бот — стопроцентный сигнал опасности. Если возникли сомнения, разговор нужно немедленно прервать и перезвонить в организацию по номеру с официального сайта.

Немкин добавил, что мошеннические схемы становятся технологичнее и подстраиваются под привычки пользователей. Бороться с этим можно только сообща: операторам связи, банкам, интернет-платформам и силовикам пора действовать в плотной связке. А главным оружием остается профилактика — чем быстрее люди узнают о новом трюке аферистов, тем меньше у тех шансов на успех.

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