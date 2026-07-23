Атака беспилотников на регионы России 23 июля 2026: 33 дрона сбиты за ночь, ракетная опасность в трех областях

В ночь на 23 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, средства ПВО за ночь уничтожили 33 БПЛА самолетного типа над шестью регионами. Наиболее интенсивный налет пришелся на Тульскую область (12 дронов) и Ростовскую область (11 дронов). В Севастополе силами ПВО сбиты четыре БПЛА в Балаклавском районе, в ряде областей объявлялась ракетная и беспилотная опасность.

Тульская область: 12 сбитых БПЛА, ракетная опасность

По данным Минобороны РФ, за ночь над Тульской областью уничтожены 12 украинских беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев объявил на территории региона опасность атаки БПЛА, а ранее — ракетную опасность. Жители Тулы утром сообщали о звуках взрывов, предположительно связанных с работой ПВО.

Ростовская область: 11 сбитых БПЛА

За ночь над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Севастополь: 4 сбитых БПЛА в Балаклавском районе

Ночью 23 июля в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку четырех украинских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что все четыре БПЛА сбиты в Балаклавском районе. Сведения о пострадавших или повреждениях не уточнялись, воздушная тревога отменена.

Нижегородская область: 6 сбитых БПЛА

Силами ПВО над Нижегородской областью за ночь уничтожены 6 украинских беспилотников.

Брянская область: 2 сбитых БПЛА

Над территорией Брянской области за ночь перехвачено и уничтожено 2 беспилотника.

Курская область: 1 сбитый БПЛА

Над Курской областью дежурными средствами ПВО уничтожен один беспилотный летательный аппарат.

Калужская область: 1 сбитый БПЛА

Над территорией Калужской области за ночь сбит один украинский БПЛА.

Другие регионы: объявлена беспилотная и ракетная опасность

В ночь на 23 июля режим беспилотной опасности вводился в Пензенской, Волгоградской, Липецкой, Мордовии, Нижегородской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях. Ракетная опасность объявлялась в Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Также в Ленинградской области ночью были сбиты шесть БПЛА.