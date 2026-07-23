«Зенит» предпринял новую попытку купить полузащитника «Локомотива» Карпукаса

«Зенит» направил «Локомотиву» новое предложение по опорному полузащитнику Артему Карпукасу, сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, петербуржцы предлагают €5 млн за футболиста, у которого через год истекает контракт с железнодорожниками.

«Зенит» уже предлагал ранее €4,5 млн, но «Локомотив» эта сумма не устроила.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры о новом контракте с Карпукасом пока прекращены. «Локомотив» свои предложения сделал, пока они хавбеком приняты не были. Вероятно, эта информация сподвигла «Зенит» по возобновлению переговоров.

Кроме того, сообщалось, что «Зенит» ищет покупателя на Вильяма Барриоса. Если колумбийца удастся продать (речь идет как раз о сумме порядка €5 млн), ему потребуется замена, каковой в Санкт-Петербурге видят Карпукаса.

24-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». Всего он провел 140 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и сделал пять ассистов.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о других трансферных планах «Зенита».