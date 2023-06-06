Агент теннисиста Медведева рассказал о проблемах с визами в Великобританию

Агент второй ракетки мира Даниила Медведева Лев Кассиль рассказал, что большинство российских теннисистов испытывают проблемы с получением виз в Великобританию на Уимблдон и другие травяные турниры сезона.

По его словам, лишь 15% российских теннисистов на данный момент получили визы.

«Все процедуры были соблюдены. При подаче на английскую визу можно воспользоваться экспресс-процедурой, деньги они взяли, но потом сказали, извините, помочь вам ничем не можем. Вопрос не в тысяче фунтов за эту процедуру, просто игроки подвергаются психологическому давлению», – сказал Кассиль.

Агент все же выразил уверенность, что в последний момент россияне получат визы.

Один из сильнейших российских спортсменов Карен Хачанов заявил, что у него с визой все в порядке. А вот россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко необходимые документы еще не получили.

Год назад российские и белорусские спортсмены вовсе не были допущены к участию в Уимблдоне и других турнирах в Великобритании. Профессиональные теннисные ассоциации лишили за это турнир Большого шлема рейтинговых очков, превратив его, по сути, в любительский.