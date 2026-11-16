Разговор без протокола: Лавров рассказал о нецензурном высказывании Стубба о Саакашвили

Президент Финляндии Александр Стубб нецензурно охарактеризовал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили во время беседы один на один с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров рассказал, что со Стуббом его связывают давние отношения, когда финский политик еще занимал пост министра иностранных дел. Он вспомнил, как Стубб заезжал в Москву после поездки в Грузию во время пятидневной войны 2008 года. Тогда он отправился туда как миротворец из нейтральной страны, чтобы разобраться в ситуации и понять, что можно сделать для ее успокоения.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, перед переговорами они пили кофе один на один, и Стубб достаточно нецензурно высказался о тогдашнем грузинском лидере, с которым успел пообщаться. Стубб, в частности, назвал Саакашвили лунатиком и отметил, что тот адекватно воспринимал действия российской стороны. Лавров добавил, что все прекрасно понимали, как начались те события и кто отдавал команды. Позднее Стубб стал одним из инициаторов расследования Евросоюзом этих событий.

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