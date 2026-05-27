Орбакайте показала, как отпраздновала день рождения с семьей в Санта-Барбаре

Певица Кристина Орбакайте, которой 25 мая исполнилось 55 лет, отпраздновала день рождения в США. Артистка выбрала живописную Санта-Барбару, куда приехала вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью, пишет The Voice.

Семья позировала на природе, наслаждаясь теплой атмосферой. А вечером для именинницы организовали праздничный ужин, на который пригласили самых близких.

Среди гостей был и старший сын Кристины — Никита Пресняков. Он живет и работает в США, поэтому приехать ему было несложно. А вот младший сын Дени, который остался в России, не смог разделить с мамой этот день. Поклонники заметили его отсутствие.

Поздравление, которого многие ждали, так и не прозвучало. Народная артистка СССР Алла Пугачева, мать Кристины, проигнорировала юбилей дочери в соцсетях. При этом недавно Примадонна поздравила эмодзи своего внука Никиту Преснякова с днем рождения.

Ранее певец Филипп Киркоров обратился к Кристине Орбакайте в день ее рождения.