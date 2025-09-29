«Ахмат» накажут за оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на очередном заседании рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Ахмата» в адрес нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В 10-м туре РПЛ «Ахмат» уверенно обыграл «Акрон» со счетом 3:0. При этом грозненский клуб наверняка ждет штраф за поведение болельщиков. Кроме нелицеприятных выкриков в адрес Дзюбы, двое из них отметились выбеганием на поле после окончания матча.

Также в «программе» заседания, которое пройдет 2 октября, будет рассмотрение поведения тренером «Рубина», «Пари НН» и «Спартака». Рашид Рахимов, Алексей Шпилевский и Ненад Сакич могут быть наказаны за неоднократные выходы за пределы технической зоны.

Кроме того, комитет рассмотрит эпизоды вокруг матча ЦСКА — «Балтика». Главный тренер армейцев Фабио Челестини на 25 минут опоздал на послематчевую конференцию, а игроки и тренеры «Балтики» отличились недисциплинированным поведением во время матча, собрав букет из желтых и красных карточек.

Ранее полузащитник «Балтики» Илья Петров обвинил в поражении (0:1) арбитра матча Сергея Иванова.