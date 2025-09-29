«Судейка сломал нам игру»: в «Балтике» назвали причину первого поражения в РПЛ

Полузащитник «Балтики» Илья Петров в эфире «Матч ТВ» высказался о судействе в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

Калининградцы потерпели первое поражение в чемпионате. Единственный мяч защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил на пятой компенсированной минуте. С 83-й минуты «Балтика» играла в меньшинстве после второй желтой карточки Кевина Андраде.

«Пропустили из-за судейки. Сломал нам игру. Посадил на желтые карточки плюс в первые пять минут сразу дал семь фолов в одну сторону», — сказал Петров.

Матч обслуживал главный арбитр Сергей Иванов. Он показал шесть желтых карточек калининградцам, включая две — Андраде, и дважды предупредил игроков ЦСКА.

Победа позволила армейцам подняться на первое место в турнирной таблице с 21 очком. «Балтика» опустилась на шестую строчку, в активе калининградцев осталось 17 баллов.