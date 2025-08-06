«Ахмат» разогнал тренерский штаб после четырех поражений: теперь в Грозном ждут Черчесова

Футбольный клуб «Ахмат» расстался с тренерским штабом во главе с Александром Сторожуком, начинавшим сезон.

На старте сезона грозненский клуб потерпел четыре поражения — три в РПЛ и одно в Кубке России. Чашу терпения руководства переполнил проигрыш «Ахмата» в северокавказском дерби — уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), пропустив гол на первой минуте игры.

«Ахмат» ждет мощное усиление. В Грозный отправляется бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Генеральный директор Ахмед Айдамиров подтвердил, что договоренность с титулованным специалистом достигнута. В ближайшие дни Черчесов должен подписать трехлетний контракт с грозненцами.

По данным инасайдера Ивана Карпова, Черчесов будет зарабатывать €1,3 млн в год, а в тренерский штаб 61-летнего специалиста войдет его сын. Для 30-летнего Станислава Станиславовича это будет первый тренерский опыт.

Станислав Черчесов в качестве главного тренера работал в австрийском клубе «Ваккер-Тироль» (в Австрии он провел существенную часть своей карьеры игрока), «Спартаке», сочинской «Жемчужине», «Тереке» (нынешний «Ахмат»), пермском «Амкаре», «Динамо», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и сборной Казахстана.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, дойдя с командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. С «Легией» и «Ференцварошем» тренер выигрывал национальные чемпионаты.