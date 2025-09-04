«Ак Барс» и «Северсталь» стали чемпионами предсезонки в КХЛ
Фото: [ХК «Ак Барс»]
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подвели итоги предсезонных матчей.
Лидером по количеству набранных очков стал казанский «Ак Барс» с 11 баллами в семи матчах. Казанские хоккеисты выиграли в пяти матчах, а один раз уступили в серии буллитов.
По проценту набранных очков абсолютным чемпионом стала «Северсталь». Команда из Череповца набрала 10 очков, выиграв все пять предсезонных матчей. Правда, один раз «Северсталь» победила в овертайме, а еще в одной игре — в серии буллитов.
Больше всех забивало минское «Динамо» (23 шайбы), а пропускал «Нефтехимик» (26). Впрочем, эти команды и играли больше других — по восемь матчей.
Главными бомбардирами межсезонья стали Николай Чебыкин из «Северстали» (4+3) и новичок ЦСКА Дмитрий Бучельников (3+4).
