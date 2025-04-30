«Ак Барс» нацелился на Евгения Кузнецова
Генменеджер Валиуллин: «Ак Барс» хочет видеть Кузнецова в своей команде
Фото: [ХК СКА]
Казанский «Ак Барс» хотел бы подписать центрфорварда Евгения Кузнецова, заявил генменеджер клуба Марат Валиуллин.
При этом он отметил, что до конкретных переговоров дело пока не дошло.
«С представителями игрока пока не общались. Кузнецов — это топ-центр, при правильном подходе, наверное, сильнейший в России. Все возможно, мы бы хотели его видеть», — сказал Валиуллин.
Евгений Кузнецов находится в статусе свободного агента после досрочного расторжения со СКА. Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли провел в петербургском клубе лишь один сезон из четырех, как это предполагалось по контракту.
В регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В шести матчах плей-офф форвард отметился тремя результативными передачами.
Кроме Кузнецова, СКА покинули Иван Демидов, Захар Бардаков, Александр Никишин и Арсений Грицюк, которые будут выступать за клубы НХЛ.