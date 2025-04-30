«Ак Барс» нацелился на Евгения Кузнецова

При этом он отметил, что до конкретных переговоров дело пока не дошло.

«С представителями игрока пока не общались. Кузнецов — это топ-центр, при правильном подходе, наверное, сильнейший в России. Все возможно, мы бы хотели его видеть», — сказал Валиуллин.

Евгений Кузнецов находится в статусе свободного агента после досрочного расторжения со СКА. Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли провел в петербургском клубе лишь один сезон из четырех, как это предполагалось по контракту.

В регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В шести матчах плей-офф форвард отметился тремя результативными передачами.

Кроме Кузнецова, СКА покинули Иван Демидов, Захар Бардаков, Александр Никишин и Арсений Грицюк, которые будут выступать за клубы НХЛ.