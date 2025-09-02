«Ак Барс» подписал бывшего нападающего клубов НХЛ

Предварительно казанский клуб выменял права на хоккеиста у «Локомотива», отдав ему нападающего Андрея Пустового.

Денисенко был выбран «Флоридой» на драфте-2018 под общим 15-м номером. На протяжении пяти лет форвард пробовал закрепиться в НХЛ. За это время он провел в общей сложности 33 матча в регулярных чемпионатах за «Флориду» и «Вегас», записав на свой счет семь результативных передач. Минувший сезон хоккеист завершал в системе «Нэшвилла».

Ранее в США назвали предполагаемую сумму нового контракта Кирилла Капризова. По данным журналистов, форвард «Миннесоты» подпишет соглашение с ежегодной зарплатой в $16 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.