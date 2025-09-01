В США назвали предполагаемую сумму нового контракта Капризова

Журналист и инсайдер НХЛ Майкл Руссо в подкасте издания The Athletic заявил, что зарплата нападающего Кирилла Капризова по новому контракту с клубом «Миннесота Уайлд» может составить $16 млн в год.

В предстоящем сезоне самый высокий кэпхит (среднегодовая зарплата) будет у форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — $14 млн. Таким образом, 28-летний Капризов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом мира, по крайней мере, до тех пор, пока новое соглашение не подписал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В минувшем сезоне Капризов из-за травмы провел только половину регулярного чемпионата, набрав в 41 матче 56 (25+31) очков.

Ранее Майкл Руссо назвал российского форварда первой «настоящей» звездой в истории «Миннесоты».