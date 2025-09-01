В США назвали предполагаемую сумму нового контракта Капризова
Инсайдер Руссо: «Миннесота» может предложить Капризову контракт на $16 млн в год
Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]
Журналист и инсайдер НХЛ Майкл Руссо в подкасте издания The Athletic заявил, что зарплата нападающего Кирилла Капризова по новому контракту с клубом «Миннесота Уайлд» может составить $16 млн в год.
В предстоящем сезоне самый высокий кэпхит (среднегодовая зарплата) будет у форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — $14 млн. Таким образом, 28-летний Капризов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом мира, по крайней мере, до тех пор, пока новое соглашение не подписал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
В минувшем сезоне Капризов из-за травмы провел только половину регулярного чемпионата, набрав в 41 матче 56 (25+31) очков.
Ранее Майкл Руссо назвал российского форварда первой «настоящей» звездой в истории «Миннесоты».