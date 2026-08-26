«Не по карману». Для покупки однушки в Москве нужен доход от 350–440 тыс. руб.

Для покупки однокомнатной квартиры массового сегмента площадью 36 квадратных метров в Москве с использованием рыночной ипотеки минимальный доход заемщика должен превышать 440 тысяч рублей в случае новостройки и 350 тысяч рублей — при покупке на вторичном рынке. Такие расчеты привел коммерческий директор риелторской компании «Метриум» Дмитрий Проскурин, сообщает РИА Недвижимость .

По его данным, средняя стоимость квартиры указанной площади в массовом сегменте на первичном рынке столицы в настоящее время достигает 17,7 миллиона рублей, на вторичном — около 14 миллионов рублей. При стандартных параметрах ипотечного кредита сроком на 30 лет под 18,7% годовых и первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж для новостройки составит порядка 222 тысяч рублей, для квартиры на вторичном рынке — 175 тысяч рублей.

«Большинство банков сегодня не одобряют ипотечные займы, если предельная долговая нагрузка клиента превышает 50% от его официального дохода. Соответственно, для приобретения типичной однокомнатной квартиры в столичной новостройке с помощью рыночной ипотеки клиенту необходимо зарабатывать свыше 440 тысяч рублей, на вторичном рынке — 350 тысяч рублей», — пояснил Проскурин.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что превышение платежами по ипотеке 50-процентного порога само по себе не является безусловным основанием для отказа в кредите, однако может вызвать у банка сомнения в способности заемщика обслуживать свои обязательства.

«По нашему мнению, заемщикам стоит ориентироваться на максимальную долю платежа по ипотеке в 30% от среднемесячного дохода. Дело в том, что на длительном интервале домохозяйству будет крайне тяжело отвлекать на обслуживание кредита большую долю своего регулярного дохода», — подчеркнул он.

Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин добавил, что, несмотря на заметное снижение ипотечных ставок, они остаются достаточно высокими. Получение ипотеки на рыночных условиях в текущей ситуации оправданно либо для заемщиков с доходами существенно выше среднего уровня, либо при значительном размере первоначального взноса.

Ранее сообщалось о том, что ипотека сравняется с арендой в крупных городах через два года.