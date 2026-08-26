«Бешикташ» предпринял попытку купить полузащитника Кисляка: ЦСКА наотрез отказал турецкому клубу

Турецкий «Бешикташ» предпринял попытку купить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, но получил отказ от армейского клуба. Об этом сообщили несколько источников.

Вначале портал Metaratings рассказал, что «Бешикташ» готов заплатить за 21-летнего хавбека €28 млн. Позже инсайдер Иван Карпов сообщил о сумме в €30 млн. При этом он уточнил, что гарантированно турки готовы заплатить всего лишь €5 млн, а остальная сумма состоит из многочисленных бонусов, далеко не все из которых легко достижимы. ЦСКА этот вариант категорически не устроил.

Матвей Кисляк — воспитанник армейского клуба. За основную команду ЦСКА он выступает с весны 2024 года. В общей сложности футболист провел за армейцев 91 матч, забив 13 мячей и сделав 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.

ЦСКА удачно начал новый сезон в РПЛ. Команда Дмитрия Игдисамова не проиграла еще ни разу и занимает третье место в турнирной таблице с 11 очками, уступая лишь «Краснодару» (15) и «Спартаку» (12).