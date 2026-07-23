Россия лидирует, но США наступают: эксперт о ядерной сделке, которая меняет баланс на Ближнем Востоке

Василий Останин-Головня, востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, в беседе с ВФокусе Mail проанализировал , какие угрозы несет для России американо-саудовское соглашение и с какими вызовами столкнется Персидский залив.

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп дал добро на ядерную сделку с Саудовской Аравией. По данным аналитиков, речь идет о десятках миллиардов долларов. Администрация США заверяет, что контроль Вашингтона и система «черного ящика» гарантируют защиту от утечки технологий. Примечательно, что Трамп не стал требовать от Эр-Рияда нормализации отношений с Израилем. Соглашение, как ожидается, будет подписано на текущей неделе и передано в Конгресс, а его противники вряд ли смогут его заблокировать.

«Если соглашение будет утверждено Конгрессом, то оно станет одним из самых значимых изменений в ближневосточной политике США за последние годы. Речь идет не просто о строительстве АЭС, по сути Вашингтон впервые готов допустить возможность обогащения урана в Саудовской Аравии, пусть и под контролем Америки. До сих пор США придерживались гораздо более жесткой линии, считая обогащение урана потенциальным шагом к созданию ядерного оружия. Для Вашингтона эта сделка решает сразу несколько задач: бизнес атомной промышленности, вытеснение России и Китая, превращение Эр-Рияда в противовес Ирану», — отметил в комментарии ВФокусе Mail научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По мнению эксперта, речь идет о многомиллиардных заказах для американской атомной индустрии. Белый дом намерен не допустить, чтобы Китай или Россия заняли нишу на саудовском ядерном рынке. На афро-азиатском направлении сегодня лидирует Москва, Пекин пока отстает, но активно осваивает свободные зоны.

Вашингтон рассчитывает удержать политическое и технологическое влияние на Саудовскую Аравию, интегрировав ее в собственную регуляторную модель, считает Останин-Головня. Однако, по мнению эксперта, в последнее время Эр-Рияд активно расширял экономические и политические связи с партнерами за пределами Запада, стремясь к диверсификации. Именно это, по мнению специалиста, делает сделку особенно значимой в контексте глобального перераспределения влияния.

«Если рассматривать ситуацию в региональном контексте, то для Ближнего Востока последствия могут оказаться значительно серьезнее самой сделки. Если Саудовская Аравия получит право на собственное обогащение урана, это создает прецедент. Другие государства региона также могут потребовать аналогичных условий. В результате может ускориться формирование своеобразной латентной ядерной зоны, где несколько стран будут обладать технологиями, которые позволяют относительно быстро перейти от мирного атома к созданию обогащенного урана, пригодного для вооружения», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что политолог Вайнер подсчитал доходы США от конфликта на Ближнем Востоке.