Учитель высказался об отношениях 17-летней дочери с Ваней Дмитриенко

Российский режиссер Алексей Учитель впервые поделился мнением об отношениях 17-летней дочери Анны Пересильд и 20-летнего музыканта Вани Дмитриенко. В комментарии Super он назвал пару удивительной и порадовался, что они нашли друг друга.

Однако режиссер признается, что, как любой отец, задается вопросом: как долго продлится их роман? И, конечно, желает, чтобы они были вместе как можно дольше.

Но на этом планы Учителя не заканчиваются. Он рассказал, что его сын, который, по словам отца, «почти так же известен, как я», вынашивает идею снять фильм с участием Анны и Вани.

«Но вот мы затеваем такую прогулку, где героями, не буквально по профессии в жизни, но были бы Ваня и Аня. Но это мы пока только в начале пути. Но если это будет, мне кажется, это будет потрясающе», — заявил он.

Напомним, что ранее Учитель уже поддерживал решения своей дочери, в том числе ее выбор окончить школу экстерном и сосредоточиться на актерской карьере.

Ранее актриса Юлия Пересильд ответила хейтерам на выпады в адрес дочери.