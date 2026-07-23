Стало известно, сколько Вайкуле заработает на фестивале «Рандеву» в Юрмале

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле вновь организует свой ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Мероприятие, которое пройдет в Юрмале, обещает стать не только ярким культурным событием, но и принести организаторам солидную прибыль. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, чистая прибыль от фестиваля превысит ₽20 млн.

Несмотря на поддержку города, расходы на фестиваль впечатляют. Администрация Юрмалы выделила певице грант в размере ₽3 млн, а концертный зал «Дзинтари» предоставят безвозмездно. Однако на его обслуживание и другие организационные нужды уже потрачено порядка €780 тысяч — это почти в десять раз больше выделенного гранта.

Основные средства пойдут на выплаты артистам, среди которых Монеточка*, Noize MC* (Иван Алексеев*), Андрей Макаревич*, Семен Слепаков*, Потап и Настя Каменских. Традиционно в числе гостей ожидаются Алла Пугачева и Максим Галкин* — близкие друзья Вайкуле.

Финансовые показатели фестиваля выглядят обнадеживающе. Ожидаемые доходы достигают примерно €1,3 млн, из них €855 тысяч — выручка от продажи билетов. При планируемых расходах около €1 млн проект остается прибыльным.

Ранее Лайма Вайкуле призналась, что Андрей Макаревич учит ее русскому языку.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.