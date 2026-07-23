В Егорьевске прокуратура установит причины взрыва газа в многоквартирном доме

Егорьевская городская прокуратура установит причины взрыва газа, который произошел в многоквартирном жилом доме в Первом микрорайоне. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, утром в четверг, 23 июля, в одной из квартир случился взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием, в результате три человека были госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами. Еще тром жильцам помощь оказали на месте. Специалисты ведут тушение пожара, точное число пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работает Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев, он координирует действия экстренных служб и правоохранительных органов. Городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.