Шахин Дашдемиров, фермер из Наро-Фоминска, поделился с REGIONS необычным наблюдением: продуктивность его кур зависит от музыкального фона в курятнике. Оказалось, что пернатые имеют тонкий вкус и предпочитают отнюдь не простые мелодии.

Хозяин фермы заметил: его подопечные активнее несутся, когда слышат классические произведения. Наибольшую благосклонность птицы проявляют к Моцарту и Вивальди. Под их звуки куры ведут себя спокойнее, реже ссорятся и стабильно радуют фермера яйцами.

Совершенно иная картина — при включении современной музыки. Динамичные ритмы, поп-композиции и тяжелый рок вызывают у птиц стресс. Резкие басы и агрессивные гитарные рифы провоцируют панику: куры мечутся по курятнику, хуже едят и могут перестать нестись на несколько дней. Поэтому Дашдемиров тщательно отбирает репертуар для своих подопечных.

«Я заметил эту закономерность совершенно случайно. Как-то во время уборки в курятнике включил радио на классической волне. Буквально через пару минут заметил, что птицы притихли и начали активно клевать корм. Решил продолжить эксперимент. Уже через неделю количество яиц заметно выросло. С тех пор у нас в птичнике играет классика», — делится опытом Дашдемиров.

Выбор фермера подтверждают и ученые. Зоолог из Наро-Фоминска Евгения Кизликова объяснила: у кур отличный слух, и они остро реагируют на звуки. Произведения Моцарта и Вивальди имеют ровный ритм и плавную мелодию, что действует на животных успокаивающе. Этот эффект ученые сравнивают с природным релаксантом — именно поэтому классика повышает яйценоскость, а агрессивные жанры, наоборот, снижают продуктивность.

«Классическая музыка действует на птиц как природный релаксант. Она маскирует резкие звуки, которые в дикой природе могли бы сигнализировать об опасности. Когда куры чувствуют себя в безопасности, они меньше нервничают, лучше едят и, как следствие, несутся стабильнее. Есть исследования, которые подтверждают, что у птиц, содержащихся в спокойной акустической среде, снижается уровень кортизола — гормона стресса. А это напрямую влияет на яйценоскость», — объяснила Кизликова.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске куры принесли рекордные 34,5 млн яиц всего за полгода.