Жители Подмосковья смогут зарегистрироваться для участия в проекте «Флагманы образования»

Жители Подмосковья все еще могут зарегистрироваться для участия в шестом сезоне проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Согласно промежуточным итогам заявочной кампании, заявки для участия в проекте подали более 50 тыс. человек из всех регионов России и 34 стран мира, в том числе 1,7 тыс. — из Подмосковья, сообщили в пресс-службе проекта.

В этом году был добавлен командный конкурс, участники будут совместно разрабатывать и реализовывать воспитательные события в образовательных организациях. Принять участие в проекте могут школьники от 14 лет, студенты, педагоги, управленцы в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики. Им доступны командный конкурс «Флагманы образования», направление «СпортТрек» и индивидуальный трек «Учить и учиться». Подать заявку можно на сайте.

«В 2026 году проект „Флагманы образования“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ открывает для участников новые перспективы роста и самореализации: можно принять участие как командой, так и в индивидуальном формате. Кроме того, можно найти единомышленников среди спортсменов», — рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

В течение года участникам будут доступны обновленные цифровые сервисы, в том числе каталог возможностей, образовательный курс «Сферум в МАХ» и библиотека контента.

Проект направлен на выявление мотивированных команд и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов, его проводят в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

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