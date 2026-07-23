Экономика вместо ракет: востоковед считает, что конфликт вокруг Ирана превращается в войну на истощение

Конфликт вокруг Ирана все меньше походит на классические боевые действия, где победа измеряется числом запущенных ракет или результатами наземных операций. Основное поле битвы постепенно перемещается из военной в экономическую сферу. Такое мнение в беседе с ВФокусе Mail высказал востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По информации эксперта, Тегеран уже долгие годы функционирует под жестким санкционным прессом и научился подстраиваться под эти ограничения. Однако у любой адаптации есть границы. Содержание оборонной промышленности, поддержка региональных союзников, развитие ракетного потенциала и сохранение социальной стабильности внутри страны требуют колоссальных вложений. При этом и оппоненты Ирана несут огромные издержки.

По мнению эксперта, Израиль тратит колоссальные ресурсы на ведение сразу нескольких военных кампаний. Соединенные Штаты вынуждены сохранять мощное военное присутствие в регионе, гарантировать безопасность партнеров и финансировать перестройку системы безопасности на Ближнем Востоке. Даже обеспеченные монархии Персидского залива постоянно наращивают оборонные бюджеты и траты на защиту критически важных объектов.

«Вашингтон фактически инвестирует не только в развитие гражданской атомной энергетики королевства, но и в долгосрочное укрепление своего главного регионального партнера. Речь идет не столько о строительстве реакторов, сколько о формировании новой архитектуры сил на Ближнем Востоке, в которой Эр-Рияд должен вновь стать главным политическим противовесом Ирану», — отметил эксперт.

Именно поэтому главный вопрос сегодня звучит принципиально иначе, чем еще несколько месяцев назад, уверен востоковед. Теперь спор не в том, кто способен нанести противнику более чувствительный удар, а в том, кто дольше сумеет выдерживать растущее экономическое бремя. В этом смысле нынешнее противостояние все больше приобретает черты затяжной войны на истощение.

«Исламабадский меморандум не устранил фундаментальных противоречий, а лишь временно замаскировал их. Одновременно Вашингтон демонстрирует, что делает ставку на долгосрочную перестройку регионального баланса сил, где ключевую роль должна сыграть Саудовская Аравия. И пока эта стратегия только начинает реализовываться, говорить о завершении войны с Ираном едва ли возможно. Скорее, мы наблюдаем переход к ее новой фазе — менее заметной внешне, но потенциально гораздо более продолжительной и более значимой по своим геополитическим последствиям», — считает Василий Останин-Головня, востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН.

Ранее востоковед Останин-Головня высказал мнение, что сделка США с Саудовской Аравией вытесняет РФ с рынка.