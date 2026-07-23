В Пушкино возведут наземный паркинг с подстанцией скорой помощи

На улице Зеленая Роща в городе Пушкино построят паркинг со встроенным постом скорой медицинской помощи, он появится в рамках реализации жилого квартала «Публицист» — работы проведет компания DOGMA в соответствии с договором о комплексном развитии территории. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Здание паркинга рассчитано на 500 машино-мест. Пост скорой помощи со всеми необходимыми помещениями для медицинского, технического персонала и водителей займет часть первого этажа. Специально для медицинских „карет“ на первом этаже паркинга предусмотрены машино-места увеличенного размера», — рассказала министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Объект позволит обеспечить местных жителей скорой медицинской помощью и парковочными местами. На первом этаже также разместят автомойку, на прилегающей территории — зарядную станцию для электромобилей. В общей сложности в здании будет семь этажей. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина уточнила, что верхние этажи паркинга будут облицованы ажурными металлическими листами белого цвета. В темное время суток его архитектурные особенности будет подчеркивать подсветка.

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