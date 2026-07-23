В Подмосковье дорожники восстановили работоспособность освещения

Так, ремонтные работы провели на улице Дзержинской в Дзержинском, улице Найдова-Железова в Наро-Фоминске, 68–м км Каширского шоссе в Домодедове, 4-м км Осташковского шоссе в Мытищах, улице Центральной в селе Гжель Раменского округа. Кроме того, освещение восстановили у остановки «Веригинская развилка» в Сергиево-Посадском округе, на дорогах в деревне Васильевское в Серпухове и в деревне Степанщино под Воскресенском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.