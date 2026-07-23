Семья Тепляковых, прославившаяся благодаря дочери-вундеркинду, ждет десятого ребенка

Известная московская семья Тепляковых снова готовится к пополнению. Отец многодетного семейства Евгений Тепляков сообщил, что его супруга Наталья беременна и ожидает десятого ребенка. Об этом он написал в социальных сетях и рассказал на своем YouTube-канале, передает Teleprogramma.org.

Семья Тепляковых стала знаменитой благодаря старшей дочери Алисе. Еще в 8 лет девочка сдала ЕГЭ и завершила обучение в школе, а в 9 лет поступила в Московский государственный университет (МГУ). Позже она перевелась в другое высшее учебное заведение, а в 13 лет окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), получив диплом педагога-психолога.

Родители воспитывают детей по авторской педагогической методике и убеждены, что в мире должно быть как можно больше одаренных детей. Летом 2024 года у супругов родился девятый ребенок — сын Альрик Финист Ольрион. А теперь ожидается десятый.

Сама Наталья, которая в прошлом строила успешную карьеру в банке, говорит, что дети — это счастье, а большая семья делает отношения совершенно иными.

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