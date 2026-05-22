Сергей Собянин раскрыл детали ночной атаки на Москву

Собянин: за ночь на подлете к Москве силы ПВО сбили три беспилотника
В ночь на 22 мая на подлете к Москве был сбит еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.
Системы противовоздушной обороны продолжают пресекать попытки прорыва украинских дронов к городу.
«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр города в 03:59 (мск).
Сведения о пострадавших или повреждениях объектов инфраструктуры не поступали.
Ранее сообщалось о том, что за вечер 5 мая над 15 регионами России было сбито 93 дрона.