«Ак Барс» заинтересовался вратарем, которого в Канаде обвиняют в сексуальном насилии

В настоящее время Картер Харт находится в ожидании судебного решения и за свой клуб не выступает. Его и еще четверых хоккеистов обвиняют в сексуальном насилии. Речь идет об инциденте, который якобы произошел в 2018 году, когда Харт, Диллон Дюбе, Алекс Форментон, Майкл Маклауд и Кэл Фут были игроками молодежной сборной Канады.

Источник телеканала отмечает, что все пятеро могут продолжить карьеру в России, если получат судебное разрешение покинуть пределы Канады.

Картер Харт считается одним из самых талантливых канадских вратарей. Нынешний сезон складывался для него удачно — «Филадельфия» впервые за последние годы претендовала на выход в плей-офф, а сам Харт застолбил за собой место первого номера команды. В 26 матчах он одержал 12 побед, пропуская в среднем по 2,8 шайбы и отражая 90,6% бросков.