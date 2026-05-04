Акинфеев обратился к Челестини после увольнения

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к Фабио Челестини после увольнения швейцарского специалиста с поста главного тренера армейского клуба.

ЦСКА сообщил о расторжении контракта с Челестини по обоюдному согласию сторон 4 мая.

«Спасибо, Мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем», — написал Акинфеев в соцсетях.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА перед началом сезона после того, как армейский клуб покинул Марко Николич. Армейцы выиграли Суперкубок России в первом официальном матче швейцарца и достойно провели первую часть чемпионата. Однако весной игра у ЦСКА расклеилась. В 28-м туре армейцы безвольно уступили «Зениту» со счетом 1:3.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА занимает шестое место. Также армейцы продолжают борьбу за Кубок России. 6 мая им предстоит матч финала Пути регионов против «Спартака».