Акинфеев отметил роль футболистов ЦСКА в разгроме Катара

Сборная России по футболу обыграла на выезде в товарищеском матче команду Катара (4:1). Прославленный капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об игре своих одноклубников в составе национальной сборной.

В стартовом составе сборной на поле вышли армейцы Матвей Кисляк и Данил Круговой, защитник Матвей Лукин дебютировал за национальную команду, выйдя на замену. Также в конце матча на поле появились игроки ЦСКА Иван Обляков и Тамерлан Мусаев.

«Смотрю матч сборной России с Катаром и делаю главные выводы: Матвей Лукин — дебют за национальную команду! Ближайшие дни весь ТГ-канал Матвея будет посвящен этому событию, поэтому играю на опережение и поздравляю первым. Заслужил. Матвей Кисляк — первый (и, уверен, далеко не последний!) гол. Наша гордость! Данил Круговой — топ-игра, голевая и самые красивые бутсы», — написал голкипер в своем телеграм-канале.

Российская сборная одержала убедительную победу, владея подавляющим преимуществом, особенно в первом тайме. Второй гол россиян получился чисто армейским. Матвей Кисляк забил головой после подачи Данила Кругового. Также в составе сборной России отличились Александр Головин, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.