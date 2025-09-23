Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионатах России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с «Сочи» (3:1) продлил свою серию игр с пропущенными мячами в РПЛ до восьми, повторив свой антирекорд в чемпионатах России.

Акинфеев смог сохранить свои ворота в неприкосновенности лишь в матче первого тура с «Оренбургом» (0:0). В следующих восьми играх он пропускал ровно по одному мячу. При этом армейцы проиграли в РПЛ проиграли лишь однажды — в восьмом туре «Ростову» (0:1). ЦСКА с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь один балл лидирующему «Краснодару».

В матче с «Сочи» Акинфеев пропустил в первом тайме от Антона Зиньковского, который идеально закрутил мяч под дальнюю штангу. Во второй половине армейцы переломили ход встречи благодаря двум пенальти.

В ФК «Сочи» выразили недовольство судейством Алексея Сухого, считая спорным назначение первого 11-метрового за игру рукой Александра Солдатенкова.