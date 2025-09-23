«Слишком дешевый»: Зиньковский оценил назначение пенальти в ворота «Сочи» в матче с ЦСКА

Зиньковский открыл счет в первом тайме отличным ударом из-за штрафной. Во второй половине армейцы вышли вперед после двух голов Ивана Облякова с пенальти, а в компенсированное время Матвей Кисляк забил в пустые ворота после того, как голкипер «Сочи» Юрий Дюпин убежал помогать нападающим при подаче углового.

«Тяжелая игра. По моментам у нас было все в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешевый. Очень спорный», — сказал Зиньковский.

Первый пенальти в ворота «Сочи» арбитр Алексей Сухой после консультации с ВАР назначил за игру рукой в штрафной: мяч после удара с близкого расстояния отрикошетил в руку защитнику «Сочи» Александру Солдатенкову. В случае со вторым пенальти Солдатенков сфолил против Кисляка.

Антон Зиньковский, принадлежащий «Спартаку», выступает за «Сочи» на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ и забил два мяча. «Сочи» с одним очков в активе занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.