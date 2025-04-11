«Это как сыграть с ребятами со двора»: экс-защитник сборной России высказался о матчах со слабыми командами

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью «Чемпионату» усомнился в пользе товарищеских матчей национальной команды со слабыми соперниками.

Футболист считает, что с такими командами как Куба, Гренада или Бруней сборная не может прогрессировать.

«Это как сыграть с ребятами со двора. Одни к нам вообще без бутс приехали. Несерьезно, но бежим за коэффициентами», — сказал Семенов.

Он имел в виду сборную Кубы, у которой перед матчем в Москве не оказалось бутс нужного типа, и необходимую экипировку приобретали в местном магазине.

Сборная России одержала несколько разгромных побед подряд. Так, в марте команда Валерия Карпина обыграла с одинаковым счетом 5:0 Гренаду и Замбию.

36-летний Семенов объявил о завершении карьеры. После минувшего сезона «Ахмат» не стал продлевать контракт с защитником, и футболист выступал за команду Медиалиги. За сборную России Семенов сыграл 27 матчей.

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