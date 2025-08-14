Акинфеев рассказал, как отказался от перехода в «Баварию»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал , как накануне чемпионата мира — 2014 отказался от перехода в мюнхенскую «Баварию».

По словам Акинфеева, о потенциальном трансфере договорился тогдашний главный тренер сборной России Фабио Капелло.

«Подошел ко мне: «Я договорился с «Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же «Бавария»!» Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть», — сказал голкипер.

Акинфеев отметил, что не рассматривал этот вариант, потому что выиграть конкуренцию у Мануэля Нойера было нереально — для этого нужно было быть на четыре головы выше его, а при прочих равных условиях главный клуб Германии предпочел бы немецкого вратаря.

Игорь Акинфеев является бессменным основным вратарем ЦСКА с 2003 года. 39-летний голкипер сыграл за армейский клуб 802 матча в официальных турнирах, из них 600 — в РПЛ. 334 матча за ЦСКА Акинфеев отыграл на ноль.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал ЦСКА главным претендентом на победу в чемпионате России.