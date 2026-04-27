Защитник «Авангарда» осудил поведение Радулова, спровоцировавшего массовую драку

Известный форвард спровоцировал первую массовую потасовку в матче, в котором судье в итоге выписали 144 минуты штрафа. Радулов бурно отпраздновал гол в ворота «Авангарда», что-то прокричав в лицо голкиперу Никите Серебрякову.

«Я не слышал, что сказал Радулов Никите Серебрякову. Со стороны это кажется некрасивым. Забили гол, но зачем орать на вратаря? В то же время я понимаю, какой он человек и сколько в нем эмоций. Но мы не позволим так вести по отношению к нашему вратарю и будем его защищать. Не надо так делать», — сказал Шарипзянов.

Защитник омичей отметил, что такой накал страстей — нормальная вещь для плей-офф, где все хотят выигрывать. При этом он подчеркнул, то судьи в целом разобрались в ситуации и сумели вернуть игру в нормальное русло.

«Авангард» после массовой драки во втором периоде перехватил инициативу и выиграл матч со счетом 3:1. Омичи обыгрывают действующего обладателя Кубка Гагарина 2-0 в серии, а следующие два матча пройдут в Омске.