Кучеров вышел на второе место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян: впереди только Малкин

В четвертом матче серии с «Монреаль Канадиенс» лидер «Молний» отметился двумя голевыми передачами. Теперь в его активе 177 (54+123) очка. Больше только у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — 183 балла.

«Тампа» сравняла счет в серии с Монреалем (2-2), одержав непростую победу со счетом 3:2. «Молнии» уступали по ходу матча 0:2. В третьем периоде Кучеров дважды выложил шайбу под завершающий бросок Брэндону Хэйглу, выведя партнера на первое место среди снайперов нынешнего плей-офф (у канадца уже шесть заброшенных шайб).

Кучеров в четырех матчах с «Монреалем» набрал 6 (1+5) результативных баллов. В списке лучших бомбардиров плей-офф с 7 очками лидируют его одноклубники Хэйгл и Джейк Генцел, а также Мэтт Дюшен из «Далласа» и Тайлер Холл из «Каролины».

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» Артемия Панарина завершил выступление в плей-офф, потерпев четвертое поражение от «Колорадо».