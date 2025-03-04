Акинфеев считает, что находится в самом расцвете сил

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в беседе с РИА Новости заявил , что не собирается заканчивать карьеру.

В апреле знаменитому голкиперу исполнится 39 лет.

«Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно все узнают», – сказал Акинфеев.

В 2003 году 17-летний Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА и с тех пор является бессменным первым номером армейского клуба. За сборную России уроженец подмосковного Видного провел 110 матчей.

В 19-м туре РПЛ Акинфеев сыграл очередной сухой матч в карьере, сохранив в неприкосновенности свои ворота в матче с «Зенитом» (0:0).