«Взломали, пока был под домашним арестом»: после взлома аккаунта Артема Чекалина завели дело

Блогер Артем Чекалин, который сейчас отбывает наказание в колонии по делу о незаконных валютных операциях, стал жертвой хакеров еще до того, как оказался за решеткой, пишет РИА Новости.

Как выяснилось, 15 августа 2025 года, когда Чекалин находился под домашним арестом и был ограничен в доступе к интернет-устройствам, неизвестные взломали его аккаунт в одной из запрещенных в России социальных сетей. Они получили доступ к его личным перепискам и даже опубликовали от имени блогера несколько постов с подозрительными ссылками, которые позже были удалены.

По словам Константина Третьякова — адвоката бывшей жены Артема Валерии Чекалиной, по факту взлома аккаунта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 138 Уголовного кодекса (УК) РФ — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

Интересно, что взлом аккаунта Чекалина произошел в период массовых атак на страницы знаменитостей. В августе доступ к своим аккаунтам в соцсетях потеряли Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Ольга Бузова, Алена Шишкова и другие звезды. Тогда многие предположили, что действует группа хакеров, которая целенаправленно атакует публичных людей.

