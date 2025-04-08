Актер Александр Петров впервые в жизни стал отцом
Super: у актера Александра Петрова и его супруги Виктории родился сын
Фото: [соцсети]
Александр Петров впервые стал отцом. Портал Super сообщил, что 24-летняя супруга актера Виктория родила сына. Информацию об этом предоставил инсайдер, близкий к семье.
Согласно сведениям того же портала, во время беременности и родов Виктории оказывала поддержку профессиональная доула. Общественности стало известно об их отношениях в сентябре 2023 года.
Александр поделился, что они с Викторией поженились после непродолжительного периода встреч. Будущие родители недавно устроили праздник, на котором в кругу самых близких узнали пол ребенка.
Ранее сообщалось, что у актера сериала «Сплетница» Эда Уэствика и модели Эми Джексон родился сын.