Актер Алексей Агапов отметил 50-летний юбилей и умер на следующий день

Российского актера Алексея Агапова не стало на 51-м году жизни, сообщается на сайте государственного русского драматического театра Удмуртии.

Причина смерти артиста не уточняется. Но примечателен факт, что скончался Агапов аккурат на следующий день после своего 50-летия.

«С прискорбием сообщаем, что 3 февраля ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! Всего несколько дней назад артисты скидывались на подарок к его 50-летию и писали смешные пожелания», — говорится в публикации.

Алексей Агапов был занят в таких театральных постановках, как «Гамлет», «Отрочество», «Ужин с дураком», «Покровские ворота» и Странная миссис Сэвидж».