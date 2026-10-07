В Подмосковье обустроят почти 30 новых тротуаров к образовательным учреждениям

В 2026 году в Московской области специалисты Мосавтодора построят 28 новых тротуаров, ведущих к образовательным учреждениям, работы общей протяженностью более 20 км проведут на региональной сети в 19 городских и муниципальных округах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Обустройство тротуаров на подходах к школам и детским садам — важная часть работы по повышению безопасности пешеходов. На сегодняшний день дорожники построили 24 тротуаров общей протяженностью порядка 16 км. Новые пешеходные дорожки позволят разделить транспортные и пешеходные потоки и сделать ежедневный путь детей и родителей до образовательных учреждений комфортнее и безопаснее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в муниципальном округе Луховицы новый тротуар обустроили на улице Мира в деревне Головачево — он обеспечивает безопасный пешеходный подход к Краснопоймовской средней общеобразовательной школе имени академика Кашина В.И. и детскому саду. В Королеве тротуар обустроили на участке Болшевского шоссе — рядом расположены гимназия, Техникум имени С. П. Королева, школа и детский сад. Н

В Раменском муниципальном округе работы выполнили в деревне Юрово вблизи школы-интерната, а в городском округе Солнечногорск новый тротуар появился на Пятницком шоссе на подходе к деревне Новая, где расположены школа «Лесные озера» и детский сад.

Обустройство тротуаров вблизи образовательных учреждений направлено прежде всего на повышение безопасности юных участников дорожного движения. Всего в рамках программы в 2026 году в Подмосковье появится больше 120 новых тротуаров, их общая протяженность составит порядка 80 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.