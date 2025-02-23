Актер Деревянко постирал форму и сделал массаж футболистам «Динамо»

Популярный актер Павел Деревянко провел день в расположении футбольного «Динамо» во время учебно-тренировочных сборов и попробовал себя там в разных ролях, рассказала пресс-служба бело-голубых.

Мероприятие прошло под слоганом «Деревянко Паша на сборах отпашет». Актер примерял на себя разные должности, существующие в футбольном клубе.

Деревянко вместе с персоналом готовил поле к тренировке, стирал форму и делал массаж игрокам.

«Лучшие актеры должны уметь вживаться с любую роль. Паша может, Паша может все, что угодно! Быть админом, массажистом и врачом — он может быть», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Динамо».

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