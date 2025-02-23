«Вашингтон» установил мемориальную доску на месте, где Овечкин купался в фонтане

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» открыл мемориальную доску в честь празднования победы в Кубке Стэнли — 2018 на месте фонтана «Вашингтон Харбор» в Джорджтауне, округ Колумбия.

В церемонии открытия приняли участие хоккеисты Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши, выступавшие за «Вашингтон» в победном для клуба сезоне. Тогда во время празднования капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и еще несколько его партеров искупались в фонтане.

Теперь на фонтанной башне появилась табличка «Место празднования «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2017/18. В Вегасе они стали чемпионами. Здесь они стали легендами», а на месте самого фонтана залит каток.

В финале сезона 2017/18 встретились «Вашингтон» и тогдашний дебютант лиги «Вегас Голден Найтс». «Столичные» выиграли серию в пяти матчах. Обладателями Кубка Стэнли стали россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кроме того, Овечкин получил приз «Конн Смайт Трофи» (лучшему игроку плей-офф).

Ранее сообщалось, что портал портал Daily Faceoff поставил Овечкина на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.